Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Daha cesetlerimiz soğumadı, Tunceli'ye dikkat edin

Prof. Dr. Naci Görür dün akşam katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yıllarca Kahramanmaraş'ı uyardığını söyleyen Görür, "Daha cesetlerimiz soğumadı, şimdiden bağırıyorum Tunceli tarafına dikkat edin" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİDEN BAĞIRIYORUM"

Yıllarca Kahramanmaraş bölgesi için uyarı yaptığını söyleyen Görür, 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Şimdi de Tunceli bölgesini uyaran Görür, "Yıllarca Kahramanmaraş'a dikkat edin, önlem alın diye bağırdım. Kimse dinlemedi. Daha cesetlerimiz soğumadı, şimdiden bağırıyorum Tunceli tarafına dikkat edin" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLIK TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİ

Görür ayrıca programda kendisine İyi Parti ve CHP'den belediye başkan adaylıklarının teklif edildiğini; ancak kendisi siyasetten uzak durmak istediğini söyledi. Ünlü Profesör bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Kabul edip etmemek değil, benim yoluma, yöntemime, inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin."