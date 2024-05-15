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Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım! İzmir'deki depremlerin ardından açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Naci Görür&#039;den dikkat çeken paylaşım! İzmir&#039;deki depremlerin ardından açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Karaburun açıklarında meydana gelen 4,5 ve 3,7'lik deprem bölge halkını korkuttu. Prof. Dr. Naci Görür'den depremlerin hemen ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Ege Denizi'nde kaydedildi. Ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, üst üste gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte son gelişmeler...

İZMİR'DE DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56'da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir dakika sonra ise yine Karaburun'a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem kent merkezinden hissedilmedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından haritalar paylaşan Görür, "Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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