Narin'in mezarı başında tüyleri diken diken eden anlar... Havin'ime de kıydılar

Düzenleyen: Çağla Çağlar 10 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 17:35 - Güncelleme:

Türkiye Narin Güran cinayetiyle sarsılırken dün düzenlenen cenaze törenindeki görüntüler çok konuşuldu. Minik kızın mezarının başında ağıt yakan bir kadının gündem olan sözleri dikkat çekti.