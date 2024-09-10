Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Narin'in mezarı başında tüyleri diken diken eden anlar... Havin'ime de kıydılar

Narin'in mezarı başında tüyleri diken diken eden anlar... Havin'ime de kıydılar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Türkiye Narin Güran cinayetiyle sarsılırken dün düzenlenen cenaze törenindeki görüntüler çok konuşuldu. Minik kızın mezarının başında ağıt yakan bir kadının gündem olan sözleri dikkat çekti.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 

Aile bireylerinin de içinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken vahşetin sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'yi ağlatan cinayetin ortaya çıkmasının ardından dün Narin son yolculuğuna uğurlandı. 

Öldürüldüğü köye gömülen  Narin'in cenaze töreninde kaydedilen görüntü ise akıllarda soru işareti bıraktı.

MEZAR BAŞINDA HAVİN'E AĞIT

Batıkarakoç köyünde kılınan cenaze namazın ardından Narin Güran'ın cansız bedeni Tavşantepe köyüne getirildi. Acımasızca katledilen Narin'in cenaze töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. 

Narin'in mezarı başında ağıt yakan bir akrabasının "Havin'ime de böyle kıydılar" sözü dikkat çekti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Çarpıcı araştırma: Pandemideki sokağa çıkma yasağı beyinleri yaşlandırmış!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: İşlemlerin gizli olduğu unutulmamalı - Gündem"İşlemlerin gizli olduğu unutulmamalı"Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu - GündemBir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulunduOrdu'da babaanne, üvey torununu balkondan böyle attı - GündemÜvey torununu böyle balkondan attıGenç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - GündemGenç kadının kanlar içindeki cesedini buldularİzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - GündemSağlıklarını hiçe sayıp, ölü balık topladılarAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulundu - GündemAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...