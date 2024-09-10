Narin'in mezarı başında tüyleri diken diken eden anlar... Havin'ime de kıydılar
Türkiye Narin Güran cinayetiyle sarsılırken dün düzenlenen cenaze törenindeki görüntüler çok konuşuldu. Minik kızın mezarının başında ağıt yakan bir kadının gündem olan sözleri dikkat çekti.
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Aile bireylerinin de içinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken vahşetin sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'yi ağlatan cinayetin ortaya çıkmasının ardından dün Narin son yolculuğuna uğurlandı.
Öldürüldüğü köye gömülen Narin'in cenaze töreninde kaydedilen görüntü ise akıllarda soru işareti bıraktı.
MEZAR BAŞINDA HAVİN'E AĞIT
Batıkarakoç köyünde kılınan cenaze namazın ardından Narin Güran'ın cansız bedeni Tavşantepe köyüne getirildi. Acımasızca katledilen Narin'in cenaze töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.
Narin'in mezarı başında ağıt yakan bir akrabasının "Havin'ime de böyle kıydılar" sözü dikkat çekti.