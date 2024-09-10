Salim Güran'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin tutuklu ismi amca Salim Güran mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Amca Güran, olayı akşam saatlerinde duyduğunu söyledi. İşte Güran'ın çelişkilerle dolu ifadesi...

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları gündemi sarsarken, soruşturmanın tek tutuklu ismi amca Salim Güran'ın ne dediği merak konusu oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre amcanın mahkemedeki ifadesinin tam metni ortaya çıktı. Olay günü ne yaptığını anlatan Güran'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

"UYKUSUZDUM, AÇTIM"

Çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğu Kasten Öldürme” suçlarıyla tutuklanan amca Salim Güran mahkemede sorgusunda şu ifadeleri verdi:

Ben bu hususta kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim, benim ifadem alındığında uykusuzdum, açtım. Bu nedenle ifademin doğru olup olmadığını bilmiyorum. 0530… numaralı hat bana aittir, bu hattı yıllardır kullanırım. 47 ... plakalı araç kardeşim Fuat Güran adına kayıtlıdır. Bu aracı yaklaşık 5-6 gündür kullanıyordum. Olaydan 10 gün önce Broadway marka aracımla oğlum Devran Güran kaza yapmıştı; bu sebeple araç 10 gün sanayide kaldı, bu nedenle kardeşim Fuat'ın arabasını kendim kullandım.

"NARİN'İ GÖRMEDİM"

Olay günü Narin'i görmedim. En son olaydan birkaç gün önce yeğenimin nişanı vardı, Narin'i nişanda gördüm. Ben her gün erken kalkan biriyim, tarlaya giderim. Köyün muhtarıyım, köylünün bir ihtiyacı olduğunda beni aradıklarında ilgilenirim.

Olay günü muhtarlık işleriyle ilgilenmedim, gün boyu tarladaydım. Olay günü de sabah 06:00-06:30 civarı uyandım, tarlaya gittim.

Gün boyu yaptıklarını detaylı şekilde anlatan amca Güran, Narin'in ölüm haberini kızının araması üzerine akşam saatlerinde öğrendiğini söyleyip şöyle konuştu:

Kızım Gizem'in araması üzerine Mehmet Selim ile birlikte köye gittik. Köye gittiğimizde bir kalabalık toplanmıştı. Jandarma Başçavuşunu aradım. Kendisi bana ekip göndereceğini söyledi. Daha sonra gözaltına alındığım güne kadar arama çalışmalarına katıldım.

"KAYITLARI SİLMEKLE KÖTÜ YAPMIŞIM"

Olaydan 10-15 gün önce telefonuma ses kayıt programını indirdim. Konuştuğum şeyleri daha sonra hatırlamak için bu programı indirdim. Ben ses kayıtlarını silmedim ancak olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 mermi yakalandı, bana bunu haber verdiler. Kayıtları silmekle kötü yapmışım.

"BENİM İLGİM YOK"

Bizim ailede herkes herkesin arabasına biner. Bu sebeple Narin benim kullandığım araca binmiş olabilir. DNA bu şekilde çıkmış olabilir. Sadece benim aracımda çıkmış olması sebebi benim aracımın tüm kardeşlerim tarafından ortak kullanılması olabilir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Kayıp olan Narin'i ben kaçırmadım veya öldürmedim. Bu olay sebebiyle kimseden şüphelenmiyorum. Olayı kimin yaptığını da bilmiyorum. Ekleyeceğim başka bir husus bulunmamaktadır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı, Hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümler uygulanarak serbest bırakılmayı talep ederim.