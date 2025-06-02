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Nasıl taşındığını görseniz, yiyemezdiniz! 700 kilogram peynir ele geçirildiği an imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya otobüs terminalinde soğuk zincirle taşınması gereken ancak uygunsuz şartlarda nakledilen 700 kilogram peynir ele geçirildi. Ürünler imha edilirken taşıyıcı firmaya da ceza kesildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir otobüs firması tarafından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti.

Kolilerde, soğuk zincirle taşınması gereken 400 kilogram dil peyniri; çuvalların içinde ise bidonlara doldurulmuş 300 kilogram tulum peyniri tespit etti. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe ve Orman Müdürlüğü ekiplerine hemen bilgi verdi.

Nasıl taşındığını görseniz, yiyemezdiniz! 700 kilogram peynir ele geçirildiği an imha edildi - 1. Resim

TAŞIYICI FİRMAYA CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde peynirlerin uygun sıcaklıkta taşınmadığı, gıdaların sağlıksız şartlarda nakledildiği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirlendi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında peynir tebliğine aykırılık nedeniyle tutanak tutuldu ve taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı.

Nasıl taşındığını görseniz, yiyemezdiniz! 700 kilogram peynir ele geçirildiği an imha edildi - 2. Resim

"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK"

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali denetimlerine ilişkin bilgi veren Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, "Sabah saatlerinde terminale indirilen 400 kilo dil peyniri ve 300 kilo da tulum peyniri usulsüz şartlarda taşındığından dolayı Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İncelemelerini yapan ekipler uygunsuz sıcaklıkta olduğundan dolayı imhaya karar verdi. Belediyemizin atık yönetimi çöp aracı ile imhası gerçekleştirilmiştir. Terminalimizde halk sağlığını korumak adına denetimlerimiz aralıksız sürmektedir" dedi.

Nasıl taşındığını görseniz, yiyemezdiniz! 700 kilogram peynir ele geçirildiği an imha edildi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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