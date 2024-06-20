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Nem Antalya'yı yok etti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da nem oranı yüzde 86'ya çıktı, nem bulutu kenti kapladı. Yüksek nemin hava sıcaklığını artırmasıyla asfalt yollardan yükselen sıcak buhar dikkat çekerken deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak kaydedildi. 

Kurban Bayramı sürecinde mevsim normallerinde seyrederken hava sıcaklığı nem oranındaki ani artışı sonrası yeniden yükseldi. Gün içerisinde Antalya kent merkezinde ki en yüksek nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, meteoroloji verilerine göre 30 derece olan hava sıcaklığı ise 36 derece civarında hissedildi.

Nem oranındaki ani yükseliş nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının artması sonucu sıcaktan bunalan Antalyalılar ve turistler kendilerini gölgelik alanlara ve sahile attı.

Nem Antalya'yı yok etti! - 1. Resim

YOĞUN NEM KENTİ KAPLADI

Yoğun nem dolayısıyla Antalya’nın giriş noktası olan Kepez Seyir Terası’ndan kent manzarası görülmekte zorlandı. Konyaaltı sahilinin başlangıç noktasında ise benzer bir görüntü vardı.

Nem Antalya'yı yok etti! - 2. Resim

Antalya’yı çevreleyen Beydağlar nem bulutundan dolayı silüet şeklinde görüntülendi.

ASFALTTAN SICAK BUHAR YÜKSELDİ

Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığının artmasından dolayı asfalt yollardan yükselen sıcak buhar dikkat çekti. Deniz suyu sıcaklığında ise rekor ölçüm yapıldı.

Nem Antalya'yı yok etti! - 3. Resim

Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ölçümü ise 29 derece dolaylarında seyretti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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