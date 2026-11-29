Nevşehir'de aynı gece 6 müstakil evin kömürlüklerini ateşe veren kişi yada kişiler mahallede endişeye neden oldu. 3 yangını vatandaşlar kendi imkanları ile söndürürken, itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Polis şüphelileri arama çalışması başlattı.

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Nevşehir'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, aynı mahallede bulunan 6 müstakil evin kömürlüklerini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Yangınlarda kömürlüklerde bulunan eşyalar zarar görürken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 farklı evin kömürlük bölümlerinde yangın çıkarıldı. Alevleri ve kömürlüklerdeki eşyaların yandığını fark eden ev sahipleri durumu yetkililere bildirdi.

Nevşehir'de esrarengiz olay! Aynı mahallede peş peşe 6 yangın çıktı, polis kundakçıların peşinde

3 YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlardan 3'ü ev sahiplerinin kendi imkanlarıyla söndürülürken, diğer 3 kömürlükteki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Nevşehir'de esrarengiz olay! Aynı mahallede peş peşe 6 yangın çıktı, polis kundakçıların peşinde

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Yangınların ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki iş yeri ve binalara ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürüttü. Ayrıca bölgede şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Nevşehir'de esrarengiz olay! Aynı mahallede peş peşe 6 yangın çıktı, polis kundakçıların peşinde

Aynı mahalledeki 6 kömürlüğün kundaklandığı şüphesi üzerinde duran ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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