Nevşehir'de esrarengiz olay! Aynı mahallede peş peşe 6 yangın çıktı, polis kundakçıların peşinde
Nevşehir'de aynı gece 6 müstakil evin kömürlüklerini ateşe veren kişi yada kişiler mahallede endişeye neden oldu. 3 yangını vatandaşlar kendi imkanları ile söndürürken, itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Polis şüphelileri arama çalışması başlattı.
Nevşehir'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, aynı mahallede bulunan 6 müstakil evin kömürlüklerini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Yangınlarda kömürlüklerde bulunan eşyalar zarar görürken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 farklı evin kömürlük bölümlerinde yangın çıkarıldı. Alevleri ve kömürlüklerdeki eşyaların yandığını fark eden ev sahipleri durumu yetkililere bildirdi.
3 YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlardan 3'ü ev sahiplerinin kendi imkanlarıyla söndürülürken, diğer 3 kömürlükteki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Yangınların ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki iş yeri ve binalara ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürüttü. Ayrıca bölgede şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Aynı mahalledeki 6 kömürlüğün kundaklandığı şüphesi üzerinde duran ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.