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Nevşehir'de yer yerinden oynadı! Göreme'de turistler mahsur kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nevşehir&#039;de yer yerinden oynadı! Göreme&#039;de turistler mahsur kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de fırtınanın etkili olması sonrası Derinkuyu ilçesinde seyir halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü, Avanos'ta dolu yağışı tarım arazilerinde hasar oluşturdu. Göreme'de ise atla gezintiye çıkan turistler mahsur kaldı, yardımlarına AFAD koştu. 

Yurt genelinde etkili olan sıcaklıkların aniden düşmesi atmosferde hareketliliğe neden oldu. Pek çok fırtına, dolu ve yağmurla mücadele ederken sıcaklık 10 dereceye kadar düştü. 

Nevşehir’de de akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Esentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısısın yarısı uçtu. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çatı uçması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Nevşehir'de yer yerinden oynadı! Göreme'de turistler mahsur kaldı - 1. Resim

SEYİR HALİNDEKİ ARACA YILDIRIM DÜŞTÜ

Nevşehir gelinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir otomobile yıldırım düştü. Sezer Karaketir (29) aracıyla seyir halindeyken aracına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de yer yerinden oynadı! Göreme'de turistler mahsur kaldı - 2. Resim

DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Avanos ilçesine bağlı bazı köylerde dolu yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Özkonak beldesi ile Göynük, Mahmatlar ve Sarılar köylerinde sel ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde büyük hasar oluştu.

Nevşehir'de yer yerinden oynadı! Göreme'de turistler mahsur kaldı - 3. Resim

GÖREME'DE TURİSTLER MAHSUR KALDI

Göreme beldesinde de gün batımını izlemek ve at safari yapmak isteyen turistler bir anda çıkan fırtınanın ortasında kaldı. Atların ürkmesi nedeniyle paniğe kapılan turistler 112’den yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri vadide mahsur kalan turistlere ulaşarak otellerine ulaştırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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