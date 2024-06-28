Nimri Dağı'nda tüyleri diken diken efsane! Bu mağaraya sadece cüceler girebilir

Her duyanın geldiği Elazığ, Nimri Dağı'ndaki tüneller görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Ermenilerin yaşadığı dönemde altın çıkarmak için açılan tünellere sadece cücelerin girebildiği rivayet ediliyor. Kimsesiz çocuklara yönelik bir iddia ise tüyleri diken diken etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Nimri Dağı'nda bulunan ve sadece cücelerin girebildiği tüneller yıllardır büyük bir sırra sahip. Rivayete göre yıllar önce Ermeniler tarafından açılan bu tünellerde sadece cüceler çalışarak altın çıkarıyordu.

Kimsesiz çocukların ense köklerine vurularak cüce kalması sağlandığı ve bu şekilde tünellerde çalıştırıldığı rivayeti, kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaştı.

DUYAN NİMRİ DAĞI'NA KOŞUYOR

Efsaneyi merak edenler ise Nimri Dağına çıkarak bu tünelleri görmeye geliyor. Bölge halkı bu alanların turizme kazandırılması için çalışma yapılması istiyor.

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ ENGELLENİYORMUŞ"

Rivayet hakkında bilgi veren Fethi Oruç, ''Burada Ermenilerin yaşadığı dönemde birçok tünel açılmış. Bu galerilerin özelliği dar olmalarıdır. Rivayete göre, Ermenilerin yaşadığı dönemde burada altın çıkarılıyormuş. Bu da kulaktan kulağa bizim zamanımıza kadar geldi. En büyük özelliği dediklerine göre burada cüceler çalıştırılıyormuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış o kadarını bilemiyoruz. Bu mağaralar çok geniş bir alana yayılmış durumda. İlginç mağaralar.

Bu mağaraların turizme kazandırılması güzel olur. Vatandaşların bu mağaraları gelip görmelerini istiyoruz. Hakikaten çok ilginç efsanelere göre, o dönemlerde kimsesiz çocukların kafataslarına bir işlem yapılıyormuş bundan dolayı da gelişimleri engelleniyormuş. O çocuklar da bundan dolayı maden ocaklarında çalıştırılıyormuş” dedi.

MAĞARA İÇERİDE KOLLARA AYRILIYOR

Duyanların bölgeye giderek görmek istediğini aktaran Oruç, “Bundan önceki yıllarda maden anlamında ekonomik olarak bir şeyler kazanılmış ama bundan sonra da turizme kazandırılabilir. Burada bulunan mağaranın içerisine girdik. İçeri de kollara ayrılıyor. Bunlar sadece altın damarını takip etmişler.

Yukarısında da aynı mağaradan var muhtemelen o kısım da havalandırmasıdır. Dar ve ilginç bir yer. Babalarımızın ve dedelerimizin çalıştığı maden ocaklarından çok farklı bir yer. Buranın içerisinde ise eğilerek bazı yerlerde ise sürünerek hareket ediyorsun” diye konuştu.