Oğlunun ihbarıyla pavyondaki rüşvet iddiaları ortaya çıktı! Belediye ve adliyeye uzanan operasyon

Kırıkkale'de babasının evlenmesine karşı çıkması üzerine polise başvuran gencin ihbarı, belediye, emniyet ve adliyeye uzanan rüşvet soruşturmasına dönüştü. Pavyonun kapanış saatinin uzatılması için 100 bin lira rüşvet verildiği iddiası araştırılırken, belediye başkan yardımcısı, polis, bekçi ve adliye personelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki milyonluk para transferleri ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı.

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Kırıkkale’de oğlunun, pavyon işleten babası hakkında yaptığı ihbar sonrasında başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında belediye başkan yardımcısı, polis memuru, bekçi ve adliye personelinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada pavyonun kapanış saatinin uzatılması amacıyla 100 bin lira rüşvet verildiği, bazı kamu personellerine denetim ve mahkeme süreçleriyle alakalı para aktarıldığı iddiaları soruşturuluyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturma, 4 Ekim'de Y.S.'nin emniyete başvurmasıyla başladı. Y.S., pavyon işleten babası E.S. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını, iş yerinde çalışan konsomatrisle evlenmek istemesine babasının karşı çıktığını belirtti. Babasının ve çevresindeki bazı şahısların uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını, kamu görevlilerine menfaat sağladığını iddia eden Y.S., çeşitli usulsüzlükler hakkında ihbarda bulundu.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İhbarda, pavyonların kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e çekilmesi için Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ile görüşüldüğü iddia edildi. Bu çerçevede belediyenin alınacak karara itiraz etmemesi karşılığında T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'a 100 bin lira verildiği öne sürüldü. İhbar sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde 5 Ekim'de pavyon sahibi E.S., oğlu Y.S., C.T., T.E. ve işletme müdürü E.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. WhatsApp yazışmaları ve banka hareketlerinin incelenmesiyle soruşturma kamu personellerini de kapsayacak biçimde genişletildi.

Soruşturma çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'ın adına kayıtlı 22 taşınmaz olduğu tespit edildi. Aydın ile belediyeye yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki bazı şüpheliler arasında toplam 2 milyon 500 bin liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu mali hareketler ile 100 bin liralık rüşvet iddiası incelemeye alındı.

"15 BİN VERDİK İŞİMİZE YARIYOR"

Dijital materyaller üstünde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı "Patronlar" adlı WhatsApp grubunda, "Polis Muhammet 10 bin istiyor, bir ay olmadı 15 bin verdik, işimize yarıyor, dükkana geliyorlar, 3-5 kişinin GBT'sini yapıp tutanağı asıp gidiyorlar" biçiminde yazışmalar bulundu. Yahşihan Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memuru M.K. ile pavyon sahibi E.S. arasında para transferleri belirlendi. Ayrıca iş yerine gerçekleştirilecek polis denetimlerinin önceden haber verildiği ile alakalı yazışmalara ulaşıldı. Çarşı ve mahalle bekçisi A.Y.'nin de denetim bilgilerini önceden iletmesi karşılığında para aldığı şüphesiyle mali hareketleri incelemeye alındı.

Kırıkkale İdare Mahkemesinde mübaşir olarak çalışan H.C. hakkında yapılan incelemelerde, T.E. ile oğlu İ.C. arasındaki WhatsApp yazışmalarında dikkat çekici ifadeler belirlendi. T.E.'nin "1.000.000,00 TL para vereceğiz aracıya" mesajına İ.C.'nin "Mahkemeye mi olumlu olsun diye?" sorusunu sorduğu, T.E.'nin ise "Evet" cevabını verdiği tespit edildi. Ayrıca mübaşir H.C.'nin, pavyonun kapanış saati ile alakalı davada verilecek karar hakkında bilgi paylaştığı ve mahkeme kararını şüpheli T.E.'ye yolladığı belirlendi. Mali incelemelerde, 1 Mayıs-19 Eylül 2026 tarihleri arasında H.C.'nin hesabına, işletme müdürü E.Ş.'nin hesabından toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

"SAVCIYI ÖĞREN KARDEŞİM"

Kırıkkale Adliyesi İnfaz Bürosunda zabıt katibi olarak görev yapan S.Y.'nin de pavyon sahibi E.S. ile yaptığı yazışmalar incelemeye alındı. S.Y.'nin, "Kendi dosyam gibi ilgileniyorum merak etme" mesajına E.S.'nin, "Savcıyı öğren kardeşim" biçiminde cevap verdiği görüldü. Yazışmalarda, adliyedeki bir evrakın kayıt işlemlerinin geciktirilmesi amacıyla girişimde bulunulduğu ile ilgili ifadeler de belirlendi. İki şüpheli arasında para transferleri olduğu tespit edildi.

Elde edilen dijital deliller, iletişim kayıtları ve mali hareketler kapsamında soruşturma genişletildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ekim saat 06.45'te 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. KOM ekipleri tarafından şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Operasyonda bilgisayar, cep telefonu, tablet ve çeşitli dijital materyallere el konulurken, 10 şüphelinin hepsi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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