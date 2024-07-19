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OGM'den, kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
OGM&#039;den, kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına yalanlama

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

OGM'den, kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına cevap geldi. Açıklamada, "Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri zamanında yapılmıştır. Helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK"

Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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