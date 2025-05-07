Okul tuvaletinde yangın paniği! Veliler akın etti, okul tahliye edildi

Bakırköy’de bir ilkokulda tuvalette bulunan havalandırma aparatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken okuldaki öğrenciler tahliye edildi.

Korku dolu anlar Bakırköy’de bir ilkokulda yaşandı. Okulun tuvaletinde bulunan havalandırma aparatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yangının kısa sürede büyümesi ile dumanlar yayıldı. Dumanı gören öğrenciler korkup panikledi. Tedbir amacıyla okul öğretmenler yardımıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri okul yönetimi yardımıyla yangını söndürüp kontrol altına aldı. Yangını duyan veliler ise okula koşup çocuklarını aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olayı görülmedi.

VELİ GRUBUNDAKİ MESAJLARI GÖREN KOŞUP GELDİ

Okula kızını almaya gelen Murat Babadalı, "Okulumuzun veli grubundaki mesajlaşmayı görüp çocuğumu okuldan almaya geldim. Okulun üst katında tuvaletlerde havalandırma ile ilgili bir parçada teknik sorun oluyor. Daha sonra alev alıyor. Okulu hızlıca boşaltıyorlar. Şuan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Çocuklarımızı aldık. Tüm okula geçmiş olsun" dedi.

Okulda okuyan öğrenci Gökçen Birce Er "Bugün yangın oldu. Bizim üst katta 4. sınıfın orda olmuş. Ne yandığını bilmiyorum. Korktum. Annem beni almaya geldi" şeklinde konuştu.