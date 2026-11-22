Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona eriyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili yarın yeniden çalacak. MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak.

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.

MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden bugün saat 23.59'a kadar çevrim içi tamamlayabilecek.

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili 17 milyon öğrenci için yarın çalacak!

DERS ZİLİ YARIN ÇALACAK

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek, yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle ders başı yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili 17 milyon öğrenci için yarın çalacak!

SONRAKİ TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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