Ölümlü kazaya yol açan oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok özür diledi: Çok üzgünüm, adalete teslim olacağız

İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen kazada lüks aracıyla Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur’u Mısır’a kaçıran Yazar Eylem Tok, sosyal medyadan açıklama yaparak özür diledi. Korku ve panikten kaçtıklarını itiraf eden Tok, “Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız” dedi.

Yazar Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un oğlu 16 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart’ta İstanbul Eyüpsultan’da lüks aracıyla emniyet şeridinde duran Oğuz Murat Acı’nın ATV motoruna çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle su kanalına düşen motordaki Acı, apar topar hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OĞLUNU MISIR’A KAÇIRMIŞTI

Olay sonrası Eylem Tok’un ölümlü kazaya yol açan oğlunu Mısır’a kaçırdığı ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görüldü.

“TÜM SORUMLU BENİM, ÇOK KORKTUM”

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eylem Tok, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ederek, annelik iç güdüsüyle oğlunu kaçırdığını söyledi. Açıklamasında adalete teslim olacaklarının altını çizdi.

Eylem Tok’un “Kamuoyunun Dikkatine” diye başlayan açıklamasının tamamı şöyle;

“Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? diye. Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık.”

“DÖNÜP DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ, ADALETE TESLİM OLACAĞIZ”

Annelik içgüdüsü ile oğlunu kaçırdığını söyleyen Eylem Tok, adalete teslim olacaklarını şu sözlerle açıkladı: “Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum.”

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı