Ömer Çelik: Gazze'deki katliam siyasetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kızılcahamam kampı sonrası yaptığı açıklamada birinci gündemlerinin Gazze'deki katliam siyaseti olduğunu söyledi. Çelik, Netanyahu'nun Milosevic'in yaptığının katbekat fazlasını yaptığını söyleyip dünyanın buna ses çıkarması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının ilk gününü değerlendirirken, ikinci günü hakkında da bilgi verdi. İsrail'in Gazze'de katliam siyaseti güttüğünü söyleyen Çelik, vahşet karşısında dünyanın 'dur' demesi gerektiğini aktardı.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

Birinci konumuz Gazze'de gerçekleşen katliamlar konusundaki değerlendirmelerimizdi. Siyasetimiz bundan sonra da sürdürülecek. Özel oturum yapıldı. Bu oturumda teşkilat başkanımız, seçim işleri başkanımız sunum gerçekleştirdiler. Bundan sonra eğitim konusunda bakanımızın değerlendirmesi olacak. Aynı şekilde bir oturumda ekonomi, enerji ve tarım bakanlarımızın sunumu gerçekleştirilecek. Bu politikalar istişare edilecek. Yarın sabah adalet, güvenlik ve dış politika oturumu ile sabah 09:00'da başlayacağız. Bakanlarımızın sunumları olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm heyetlerimizin katılımı ile soru cevap şekilden toplantımız olacak. Bu en kapsamlı soru cevap ve istişare toplantısı oluyor. Arkasından bir ara verip yine Cumhurbaşkanımızın süreçteki tartışmaları değerlendirmesi ve mesajları temelinde kapanış konuşması olacak.

Adalet, iç güvenlik ve dış politika konusunda yarın bakanlarımızın sunumları olacak. Genel Başkanımız başkanlığında bütün heyetimizle birlikte soru-cevap istişare toplantısı yapacağız. En kapsamlı mekanizmalarının başında geliyor. Daha sonra Genel Başkanımızın değerlendirmesi ve diğer politikalar temelinde kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlayacağız.

Bu süreci takip ederken, birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyasetidir. Bugün Miloseviçlerin yaptığının katbekat fazlasını Netanyahu gerçekleştirmektedir. Cumhurbaşkanımızın ilke ve prensiplerinin uluslararası adalet tarafından ortaya konulduğunu görüyoruz. Dünyanın vicdanı buna tepki gösteriyor ve Filistin devletinin tanınması konusunda ilerleme kaydediliyor. Bunun devamının gelmesi gerekiyor.

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Tasarruf tedbirleri her alanda geçerli. Bu kampta da tedbirlere uyuluyor. Siyaset, memleketin meselesinin konuşulması meselesidir.