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Ömer Murat Gülkan, fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Ömer Murat Gülkan, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Başlık ResmiÖmer Murat Gülkan, fon soruşturmasında gözaltına alındı

OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Gülkan dün gözaltına alındı.

Şüpheli Gülkan, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Öte yandan gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise dün tutuklanmasına karar verilmişti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in paylaştığı son bilgilere göre soruşturmada 464 şüpheli bulunuyor. Bu isimlerden 120'si tutuklu durumda.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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