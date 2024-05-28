On binlerce kişi Alman vatandaşı oldu: İkinci sırada Türkiye var

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2024 15:38 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 16:01 - Güncelleme:

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Almanya, geçtiğimiz yıl 200 bin 100 civarında yabancıya Alman vatandaşlığı verildiğini duyurdu. Bu, 2000 yılından bu yana en yüksek rakam olurken en çok vatandaşlık verilen ülkeler sıralamasında Suriye, Türkiye, Irak ve Romanya ilk sırada yer aldı. Kabul edilenlerin yaş ortalamasının 29.3 ve çoğunun erkek olduğu belirtildi.