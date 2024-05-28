On binlerce kişi Alman vatandaşı oldu: İkinci sırada Türkiye var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Almanya, geçtiğimiz yıl 200 bin 100 civarında yabancıya Alman vatandaşlığı verildiğini duyurdu. Bu, 2000 yılından bu yana en yüksek rakam olurken en çok vatandaşlık verilen ülkeler sıralamasında Suriye, Türkiye, Irak ve Romanya ilk sırada yer aldı. Kabul edilenlerin yaş ortalamasının 29.3 ve çoğunun erkek olduğu belirtildi.
Almanya geçen yıl vatandaşlık verilerini paylaştı. Ülkenin Federal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada 2023 yılında 200 bin 100 civarında yabancının vatandaşlığa kabul edildiği duyuruldu.
Vatandaşlık verilenlerin sayısının 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının 2022’ye kıyasla 31 bin arttığı (yüzde 19) vurgulandı.
SURİYE İLK SIRADA
2023 yılında 157 farklı ülkeden kişiye vatandaşlık verildiği, vatandaşlığa alınanlardan 75 bin 500’ünün Suriyeli olduğu ifade edildi. Suriyelilerin vatandaşlığa alınmadan önce Almanya'da ortalama 6.8 yıl kaldığı aktarıldı.
VATANDAŞLIK EN ÇOK ERKEKLERE VERİLDİ
Listede Suriye’den sonra Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan yer aldı. Vatandaşlığa kabul edilenlerin yaş ortalamasının 29.3 ve çoğunun erkek olduğu belirtildi.
EKİM AYI VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Ayrıca Ekim ayından sonra Alman vatandaşlığı isteyen İsraillilerin sayısında da keskin bir artış yaşandı. Ocak-Nisan 2024 arasında 6 bin 869 İsrailli Alman vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Bu sayı 2022 yılının tamamında 5 bin 670, 2023 yılında ise 9 bin 129 olarak kayıtlara geçmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı