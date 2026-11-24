Trabzon'un Yomra ilçesinde Şana Deresi'nin kırmızı renkte akmasına ilişkin yapılan incelemelerde, dereye atık karışmasına neden olan tesis tespit edildi. İşletmeye idari para cezası uygulanırken, benzer bir olayın geçtiğimiz günlerde Rize'de de yaşandığı ortaya çıktı.

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Trabzon'un Yomra ilçesinde Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığını gösteren görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerde, Yomra ilçesindeki bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı gerçekleştirdiği ve bu işlem sırasında atığın dereye karıştığı belirlendi.

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Tespitlerin ardından söz konusu tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE RİZE'DE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan, derelerin kırmızı renkte akmasına ilişkin benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Rize'de yaşanmıştı. Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte akması üzerine Rize Valiliği ekipleri harekete geçmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin dron desteğiyle gerçekleştirdiği incelemelerde, dereye kontrolsüz atık deşarjı yapan bir tesis tespit edilmişti.

Değirmendere Deresi

Rize Valiliği, belirlenen tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendi uyarınca idari yaptırım uygulandığını açıklamıştı.

Böylece kısa süre arayla Trabzon ve Rize'de iki ayrı derenin kırmızı renkte akması ve her iki olayda da atık deşarjı yapan tesislerin tespit edilmesi dikkat çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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