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Önümüzdeki üç güne dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı

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Önümüzdeki üç güne dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı

Gündem Haberleri

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklara sağanak molası geliyor. Meteoroloji İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklendiğini açıkladı. Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcaklıkların bugün 5-6 derece düştüğünü, hafta sonuna kadar da böyle devam edeceğini söyledi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yüksek nem yurt genelinde vatandaşları bunalttı, sevindiren haber Meteoroloji'den geldi. Son iki gündür birçok kentte etkili olan sağanak önümüzdeki iki gün de devam edecek. Peki İstanbul'a yağmur gelecek mi? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son dakika değerlendirmesinde bulundu.

Dün Trakya'da kuvvetli yağışlar olduğunu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak görüldüğünü belirten Şen, "Yağışlar İstanbul’a gelmedi. Bugün öğlene kadar kuzey kesimlerde ve boğaz çevresinin batı yakasında az da olsa yağmur yağdı. Bu çok önemli bir yağış değildi" dedi.

Önümüzdeki üç güne dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı - 1. Resim
25 Temmuz 2024 Perşembe MGM hava durumu tahmin haritası

BU HAFTA MARMARA'DA YAĞIŞ OLACAK MI? 

CNN Türk'e konuşan ve "İstanbul’dan yağış öğleden sonra gidiyor, yarın da yağış yok" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hafta yağışlı bir haftaya giriyoruz. Sıcaklıklarda bugün, geçtiğimiz günlere göre 5-6 derece düşüşler oldu. Sıcak hava dalgası geriye doğru çekildi. Marmara’dan, İç Anadolu’dan, Kuzey Ege’den ve Akdeniz bölgesinden çekildi. Aşırı sıcaklar Ege güneyi ve Doğu Anadolu bölgesinde devam ediyor. Bu bölgeler dışındaki sıcaklıklar ortalamalara dönmeye başladı. İstanbul bugün 32 derece, yarın 30 derece. Hafta sonuna kadar 30 derece civarında gidecek.

Önümüzdeki üç güne dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı - 2. Resim
26 Temmuz 2024 Cuma MGM hava durumu tahmin haritası

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR TEKRAR YÜKSELECEK

Nem yüksek. Sıcaklığın düşmesiyle gündüz saatlerinde biraz nefes alacağız. Pazar gününe kadar ama pazar günü tekrardan sıcaklıklar yükselecek. Pazar 34 dereceye kadar çıkacak. Doğu Akdeniz bölgesinde bugün yağışlar devam edecek. Marmara’da ise cuma-cumartesi günleri yağış var. Sıcaklıklar ortalamalara doğru geriledi. Hatta Antalya’da sıcaklık 30-31 dereceye kadar düşecek. İzmir biraz daha yüksek görünüyor, 33-34 derecelerde. Pazar gününden itibaren tekrar yükselme var.

Önümüzdeki üç güne dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı - 3. Resim
27 Temmuz 2024 Cumartesi MGM hava durumu tahmin haritası

AĞUSTOS AYI NASIL GEÇECEK?

Ağustos ayı da temmuz ayı gibi sıcak geçecek. Eylül’ün 15’ine kadar aşırı sıcakları dalgalanmalar şeklinde göreceğiz. Yağış çok fazla beklemiyoruz ama bu gibi yer seviyesindeki sıcaklıkların çok yüksek olması gelecek olan yağışlı bir hava kitlesini ile aşırı yağışlara neden olabiliyor."

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