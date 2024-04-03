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Haberler > Gündem > 'Orman sevdalısıyım' diyen kundakçıya 8 yıl hapis

'Orman sevdalısıyım' diyen kundakçıya 8 yıl hapis

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Uludağ ve Marmara Denizi'ni gören ormanlarını kundaklayarak kendisini 'Ben orman sevdalısıyım' sözleri ile savunan zanlı, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü’nde 2023 Temmuz ayında ormanlık alanda birçok noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken şüpheli olarak yakalanan Ali Öner (35), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'Orman sevdalısıyım' diyen kundakçıya 8 yıl hapis - 1. Resim

'BEN ORMAN SEVDALISIYIM'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Öner, savcılık sorgusu ve mahkemede suçlamaları reddetti. İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Öner tekrar hakim karşısına çıktı.

'Orman sevdalısıyım' diyen kundakçıya 8 yıl hapis - 2. Resim

İlk duruşmada ifadelerini tekrar eden Öner, "Ben orman sevdalısıyım. Böyle bir şey asla yapmam. Ormanın yanında çöplük vardı. Çekyat, mobilya ve çeşitli eşyalar oraya atılıyordu. Ben çöplüğü yakmak istedim kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı. Çok korktum panik yaptım. Olay yerinden uzaklaşıp 1 kilometre uzaklıktaki evime gittim. Teras katında çekyatıma uzandım. Bu sırada jandarma gelip beni yakaladı. Suçsuzum" dedi.

8 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Öner'i, 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira cezaya çarptırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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