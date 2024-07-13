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Orman yangını Edirne sınırına dayandı! Vatandaşlar panik içinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bulgaristan’da çıkan orman yangınının Edirne sınırına doğru ilerlemesi vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı. Yangın, şehrin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Bölgede itfaiye ekipleri teyakkuza geçerek, yangının sıçraması halinde derhal müdahalede bulunacaklarını bildirdi.

Bulgaristan’da çıkan orman yangını Türkiye sınır hattında ilerleyişini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bulgaristan’da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Büyükismailçe köyünde itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Bölgedeki vatandaşlar ise korku ve panik içerisinde yangının söndürülmesini bekliyor. Bazı sınır köylerine kadar ilerleyen yargın, dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Orman yangını Edirne sınırına dayandı! Vatandaşlar panik içinde - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE SIÇRAMIŞ

Budakdoğanca Köyü Muhtarı Orkun Vatan, geçmiş yıllarda Bulgaristan'da çıkan yangının köylerine sıçradığını hatırlatarak, aynı olayın bir daha yaşanmaması için köy halkının traktörlerle tarlaları sürmeye hazır olduğunu söyledi.

İtfaiye ekipleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Vatan, köylerinin sınıra en yakın köy olduğunu ve yangını yakından takip ettiklerini belirtti.

Orman yangını Edirne sınırına dayandı! Vatandaşlar panik içinde - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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