Kocaeli’de mantar yedikten sonra zehirlenen aile ölümden döndü. Son dönemde mantar zehirlenme vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Fethi Gül, "Basit bir mantarla ölüm söz konusu olabiliyor. Doğadan toplanan mantarı yediler, 3'üncü gün hastaneye başvuran 3 kişi ölümden döndü” diyerek uyardı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kocaeli'nde otobüs şoförlüğü yapan 3 çocuk babası 63 yaşındaki Salih Küçük, iddiaya göre geçtiğimiz ay, yolcularının dağlardan toplayıp verdiği mantarı yedikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

56 yaşındaki eşi Gönül Küçük ve 82 yaşındaki annesi Naringül Küçük ile ölümden dönen Salih Küçük, yoğun bakımda tedavi gördü. Salih Küçük, eşi ve annesi bir süre sonra taburcu edildi.

Ormanda gizli tehlike! 1 günde 3 kişi ölümden döndü, mantar zehirlenmeleri arttı

“NE KADAR AZ OLURSA OLSUN BİR ZEHİR”

Prof. Dr. Fethi Gül, son dönemde mantar zehirlenmesine ilişkin başvuruların arttığını belirterek uyardı:

Zehirli mantarın tüketim miktarı da önemli ama sonuçta miktarı ne kadar az olursa olsun bir zehir. Doğadan toplanan mantarların yenmemesi gerekiyor. Annenin tükettiği mantar miktarı daha azdı, oğlununki daha yüksekti. Başvuran bir hastamızda solunum yetmezliği, bilinçte değişiklik olduğu anda karaciğer yetmezliği tablosu da derinleşince nakil merkezi ile görüşüp karaciğer nakli listesini aldık. Kadavradan bir karaciğer nakli gerçekleşti. Bir başkası Yakacık'ta doğadan toplanan bir mantarla genç bir hasta zehirlenme vakasıyla, solunumu da durmak üzere acile getiriliyor. Entübe edildikten sonra solunum ve diğer organ destekleri için yoğun bakıma kabul ettiğimiz bir hasta, o kadar hızlı seyretti ki maalesef 1-2 gün içerisinde bu hastayı kaybettik.

Ormanda gizli tehlike! 1 günde 3 kişi ölümden döndü, mantar zehirlenmeleri arttı

"KORKUNÇ DERECEDE AĞRILARIM BAŞLADI”

Salih Küçük, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Otobüsümle çalışırken yolcularım tarafından mantar ikram edildi. Eşim her ne kadar 'Bu güzel bir mantara benzemiyor' diye pişirmek istemese de ısrarım üzerine pişirdi. Öğleden sonra korkunç derecede ağrılarım, ishallerim olmaya başladı. Saat 16.00 gibi eve geldim, durumum çok kötüydü. Hemen yatmak istedim, eşim doktora gitmemizi istedi. Çok yorgun olduğumu, üşüttüğümü düşünerek doktora gitmedim. Tekrar uyumakla çözüm bulmak istedim. Sabah kalktığımızda eşim de çok hastalanmış, annem de çok hasta. Eşim doktora gitmemizi istedi, artık kalkamıyordum, canım gitmek de istemiyordu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala