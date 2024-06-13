Osman Nuri K.'nın kızını ve torununu neden öldürdüğü ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'dan Eskişehir'e gelerek kızını ve torununu öldüren Osman Nuri K.'nın cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Osman Nuri K.'nın eşiyle boşanmasının ardından kızının annesine sahip çıkmasından dolayı kin güttüğü ve cinayeti işlediği öğrenildi.
Eskişehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, cinayet zanlısı Osman Nuri K.'nın kızını ve torununu, eşiyle ayrılma döneminde yaşanan sorunlardan dolayı kin beslediği için öldürdüğü öğrenildi.
ADANA'DAN ESKİŞEHİR'E GELİP DEHŞET SAÇTI
Eskişehir'de bugün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.
KIZINI VE TORUNUNU NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Olayın, Osman Nuri K.'nın eşiyle boşandığı dönemde kızıyla yaşadığı sorundan dolayı meydana geldiği öğrenildi.
Osman Nuri K.'nın, boşandığı dönemde eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında yaklaşık 1 ay kalmasından dolayı, Merve Karabaş'a düşmanlık beslediği ve cinayeti bundan dolayı işlediği iddia edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı