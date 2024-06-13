Osman Nuri K.'nın kızını ve torununu neden öldürdüğü ortaya çıktı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme:

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Adana'dan Eskişehir'e gelerek kızını ve torununu öldüren Osman Nuri K.'nın cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Osman Nuri K.'nın eşiyle boşanmasının ardından kızının annesine sahip çıkmasından dolayı kin güttüğü ve cinayeti işlediği öğrenildi.