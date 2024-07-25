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Osmaniye’de kavga: Belediye Başkanı Veli Fidan ve çok sayıda kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen (Tüysüz) beldesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tansiyon yükseldi. Çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 

Osmaniye’de kavga: Belediye Başkanı Veli Fidan ve çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANI VELİ FİDAN DA YARALANDI

Yaşanan kavgada, aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Osmaniye’de kavga: Belediye Başkanı Veli Fidan ve çok sayıda kişi yaralandı - 2. Resim

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olay neticesinde yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralananların yakınlarının hastane önünde taşkınlık çıkarması üzerine hastaneye çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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