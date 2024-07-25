Osmaniye’de kavga: Belediye Başkanı Veli Fidan ve çok sayıda kişi yaralandı
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen (Tüysüz) beldesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tansiyon yükseldi. Çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
BELEDİYE BAŞKANI VELİ FİDAN DA YARALANDI
Yaşanan kavgada, aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Olay neticesinde yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralananların yakınlarının hastane önünde taşkınlık çıkarması üzerine hastaneye çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı