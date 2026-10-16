Samsun’da hastane dönüşü otomobil çarpan 48 yaşındaki Sultan Aracı’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Arzu Parlak, sürücünün serbest bırakılmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi. Parlak "Hızlı manevra yaparak anneme çarpmış. Yerde kanlar içinde yatmış. 8 saat dolmadan o çocuk dışarıda geziyor. Annem şu anda yoğun bakımda, entübe olduğunu söylüyorlar. Adalet arayışı içindeyiz” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Samsun'un Kavak ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Aracı (48) isimli kadına çarparak ağır yaralanmasına yol açtı.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Kazanın ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan kadının Samsun Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, kızı Arzu Parlak sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Otomobil çarptı, yoğun bakımda! Annesine çarpan sürücünün serbest kalmasına ağlayarak tepki gösterdi

“HIZLI MANEVRA YAPTI” İDDİASI

Annesinin hastaneye gittikten sonra eve dönerken kazanın yaşandığını anlatan Parlak, olay sırasında bir aracın yol verdiğini, diğer aracın ise hızlı şekilde manevra yaparak annesine çarptığını iddia etti.

Otomobil çarptı, yoğun bakımda! Annesine çarpan sürücünün serbest kalmasına ağlayarak tepki gösterdi

“ANNEMİN DURUMU ÇOK AĞIR”

Annesinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten Parlak, entübe edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Acımız çok büyük. Annem şu anda yoğun bakımda, entübe olduğunu söylüyorlar. Durumu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Annemin durumu çok ağır"

Otomobil çarptı, yoğun bakımda! Annesine çarpan sürücünün serbest kalmasına ağlayarak tepki gösterdi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamsun

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala