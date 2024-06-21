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Otomobil tarihi köprüden dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil tarihi köprüden dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, tarihi taş köprüden dere yatağına uçtu. Araçtaki 3 kişi yaralandı.

Safranbolu'ya bağlı Konarı köyü Taşköprü mevkiinde Ali Ertekin (53) idaresindeki 34 AK 5042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarihi taş köprüden yaklaşık 6 metre aşağı uçarak ters döndü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsü Ali Ertekin ile yanında yolcu olarak bulunan İlyas Yıldırım (44) ve Batuhan Yıldırım (17) yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralılar yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla 3 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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