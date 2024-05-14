Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 23:02 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 23:48 - Güncelleme:

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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri 15 TL'den 24 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş 290 TL’den 399 TL’ye ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise 415 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife bu geceden itibaren geçerli olacak.