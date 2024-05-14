Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri 15 TL'den 24 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş 290 TL’den 399 TL’ye ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise 415 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife bu geceden itibaren geçerli olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) ile şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde yeni tarife belirlendi. Tarifede 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale köprülerindeki zam oranı dikkat çekti.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden geçiş ücreti 24 TL oldu. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 399 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 419 TL olarak belirlendi. İşte yeni geçiş tarifeleri:

15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜLERİ

Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak - 1. Resim

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak - 1. Resim

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak - 2. Resim

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emeklilere tarifsiz sevinç yaşatacak hamle! Teklif TBMM'ye mi gelecek?Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada - GündemÖldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kameradaBingöl'de korkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi - GündemKorkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi?AK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrik - GündemAK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrikGezi Parkı davasında çarpıcı gelişme! Kavala talep etti, mahkeme heyeti değişti - GündemKavala talep etti, heyet hakkında karar verildiMeteoroloji son dakika alarm, o iller dikkat! Bu akşamdan itibaren etkili olacak - GündemMeteoroloji son dakika alarm! Bu akşamdan itibaren başlıyorTeleferik faciasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi - GündemHesap vakti belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...