Otoyol ve köprü geçişlerine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri 15 TL'den 24 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş 290 TL’den 399 TL’ye ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise 415 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife bu geceden itibaren geçerli olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) ile şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde yeni tarife belirlendi. Tarifede 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale köprülerindeki zam oranı dikkat çekti.
BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden geçiş ücreti 24 TL oldu. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 399 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 419 TL olarak belirlendi. İşte yeni geçiş tarifeleri:
15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜLERİ
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Kaynak: Türkiye Gazetesi