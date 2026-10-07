Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı. Laçin, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Oyuncu Berna Laçin hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.
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Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, soruşturma, Laçin'in sosyal medya hesabındaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma" paylaşımı nedeniyle başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıklayan Berna Laçin, "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" ifadelerini kullandı.
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