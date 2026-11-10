Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Özel Harekât kıskıvrak yakaladı! Çalıntı motorla iş yeri kurşunladılar, ilçe ilçe saklanıp kaçamadılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kadıköy’de bir iş yerini kurşunlayan şüphelileri adım adım takip eden polis ekipleri, 6 ilçede 8 adrese Özel Harekât destekli operasyon düzenledi. Çalıntı motosiklete sahte plaka takarak izlerini kaybettirmeye çalışan 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde uyuşturucu madde bulundu.

Kaydet
|

Emniyet ekipleri asayiş düzenini bozan şüphelilere yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürürken, yeni operasyonun adresi İstanbul’un Kadıköy ilçesi oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM

'Ameliyatlara temizlik personeli girdi' denilen Giresun'daki özel hastaneden açıklama! Skandal iddianın perde arkası ortaya çıktı

İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

8 Ekim’de Kadıköy'de motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerine ve önünde park halinde bulunan ticari araca kurşun isabet etti. Olayın ardından şüpheliler motosikletle kaçtı.

Özel Harekât kıskıvrak yakaladı! Çalıntı motorla iş yeri kurşunladılar, ilçe ilçe saklanıp kaçamadılar
Başlık ResmiÖzel Harekât kıskıvrak yakaladı! Çalıntı motorla iş yeri kurşunladılar, ilçe ilçe saklanıp kaçamadılar

MOTOR ÇALINTI ÇIKTI

Şüphelilerin tespit edilmesi için özel ekip oluşturuldu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını inceleyen polis, saldırıda kullanılan motosikleti Ümraniye'de terk edilmiş halde buldu. Motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan incelemelerde Beyoğlu'ndan çalındığı ve üzerine başka bir araca ait plaka takıldığı belirlendi.

Özel Harekât kıskıvrak yakaladı! Çalıntı motorla iş yeri kurşunladılar, ilçe ilçe saklanıp kaçamadılar
Başlık ResmiÖzel Harekât kıskıvrak yakaladı! Çalıntı motorla iş yeri kurşunladılar, ilçe ilçe saklanıp kaçamadılar

BEYLİKDÜZÜ’NE GİTMİŞLER

Saldırganların Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıklarını tespit edildi.

6 İLÇEDE 8 ADRESE OPERASYON

Şüphelilerin hareketlerini adım adım takip eden ekipler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan evde yapılan aramalarda şeffaf poşetler içerisinde 13 parça halinde taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kadıköy
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.