Kadıköy’de bir iş yerini kurşunlayan şüphelileri adım adım takip eden polis ekipleri, 6 ilçede 8 adrese Özel Harekât destekli operasyon düzenledi. Çalıntı motosiklete sahte plaka takarak izlerini kaybettirmeye çalışan 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde uyuşturucu madde bulundu.

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Emniyet ekipleri asayiş düzenini bozan şüphelilere yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürürken, yeni operasyonun adresi İstanbul’un Kadıköy ilçesi oldu.

İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

8 Ekim’de Kadıköy'de motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerine ve önünde park halinde bulunan ticari araca kurşun isabet etti. Olayın ardından şüpheliler motosikletle kaçtı.

Özel Harekât kıskıvrak yakaladı! Çalıntı motorla iş yeri kurşunladılar, ilçe ilçe saklanıp kaçamadılar

MOTOR ÇALINTI ÇIKTI

Şüphelilerin tespit edilmesi için özel ekip oluşturuldu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını inceleyen polis, saldırıda kullanılan motosikleti Ümraniye'de terk edilmiş halde buldu. Motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan incelemelerde Beyoğlu'ndan çalındığı ve üzerine başka bir araca ait plaka takıldığı belirlendi.

Özel Harekât kıskıvrak yakaladı! Çalıntı motorla iş yeri kurşunladılar, ilçe ilçe saklanıp kaçamadılar

BEYLİKDÜZÜ’NE GİTMİŞLER

Saldırganların Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıklarını tespit edildi.

6 İLÇEDE 8 ADRESE OPERASYON

Şüphelilerin hareketlerini adım adım takip eden ekipler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan evde yapılan aramalarda şeffaf poşetler içerisinde 13 parça halinde taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kadıköy Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKadıköy

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