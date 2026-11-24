Gaziantep’te özel bir hastaneye giden Ahmet Aklap, alerji belgesini göstermesine rağmen alerjisi olan ilacın verilmesi sonucu ölümden döndü. Kalbi durma noktasına gelen Aklap’a reçete de aynı ilaç yazıldı. Hastane hakkında hukuki süreç başlatan Aklap “Hastaneye giderek epikriz raporunu almak istedik. Her şeyi yazmak zorunda olmadıklarını söylediler. Evraklarda eksiklik ve sahtecilik olduğunu düşünüyorum. Adalet yerini bulsun” dedi.

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Gaziantep'te iş yerinde düşerek kolunu kıran 32 yaşındaki Ahmet Aklap, özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre hastaneye girişte alerjisi olduğunu belirten Aklap'a, buna rağmen alerjisi olan ağrı kesici ilaç uygulandı.

İlacın ardından kalbi durma noktasına gelen Aklap'a sağlık ekipleri müdahale etti, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eczacı arkadaşı, Aklap'a aynı ilacın yeniden reçete edildiğini fark etti. Yaşadığı olayın ardından hastane yönetimi hakkında gerekli başvuruları yaptığını söyleyen Aklap, hukuki süreç başlattı.

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“KALBİM DURMA NOKTASINA GELDİ”

Ahmet Aklap, yaşadıklarını şöyle anlattı:

İş yerimde ayağım kaydı ve düştüm. Kolum kırıldığı için hastaneye gittim. Hastaneye ilk girişimde alerjim olduğunu belirten bir kağıdım vardı. Ancak bu kağıda bakılmadan bana ağrı kesici ilaç yapıldı. İlacın alerjim olan bir ilaç olduğunu sonradan öğrendim. İlacın ardından hastanede bayıldım, kalbim durma noktasına geldi. Bütün vücudum kabardı. Doktorlar müdahale etti, bana iki doz adrenalin yapıldı. Eşim de o sırada yanımda ağlıyordu. Doktorların müdahalesiyle yeniden kendime geldim.

“AYNI İLAÇ REÇETE EDİLDİ"

Acil doktorunun kendisi ile başından sonuna kadar ilgilendiğini belirten Aklap “İlacın uygulanması sürecinde de kendisi yanımdaydı. Ancak bütün bunlara rağmen hastaneden çıkarken aynı ilaç bana reçete edildi. Eczacı arkadaşımla konuştuk ve gündüz yaşadığım olayı anlattım. Reçeteye baktığında bana, ‘Abi senin zaten buna alerjin var. Sana tekrar aynı ilacı yazmışlar' dedi" ifadelerini kullandı.

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“EVRAKLARDA SAHTECİLİK”

Aklap “Bunun üzerine hastaneye giderek epikriz raporunu almak istedik. Raporda bana uygulanan ilaçların yer almasını istedik ancak bize her şeyi yazmak zorunda olmadıklarını söylediler. Evraklarda eksiklik ve sahtecilik olduğunu düşünüyorum. Bize verilen reçeteler ve diğer belgeler elimizde bulunuyor" şeklinde konuştu.

“ADALET YERİNİ BULSUN”

Aklap “Konuyla ilgili hukuki süreci başlattık ve gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Ben sadece adaletin yerini bulmasını ve devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Bundan sonraki süreç yetkililerin elinde" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziantep

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