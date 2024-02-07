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    • Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Özgür Özel&#039;den Meral Akşener’e taziye ziyareti

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti
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