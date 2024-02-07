Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti
Düzenleyen: Günay Çağrıcı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.
Düzenleyen: Günay Çağrıcı - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı