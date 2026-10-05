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Palu Belediye Başkanı’nın konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılara milletvekili müdahale etti

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Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nun konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Konvoyda bulunan ve aynı zamanda doktor olan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, ambulanslar gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

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Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza yaşandı. Kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi, konvoyda olan ve aynı zamanda doktor olan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş yaptı.

Kazanın hemen sonrasında, konvoyda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, otomobilinden hızla inip yaralılara tıbbi müdahale yaptı. Sağlıkçı kimliğiyle olay yerinde yaralıların durumunu kontrol eden ve ilk yardımı yapan milletvekili Keleş, ambulanslar gelene dek yaralıların yanından ayrılmadı. Haber verilmesi sonrasında kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma birimi gönderildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin sonrasında ambulanslarla şehirdeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alındı.

Palu Belediye Başkanı’nın konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılara milletvekili müdahale etti
Başlık ResmiPalu Belediye Başkanı’nın konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılara milletvekili müdahale etti

EKİPLER GELENE KADAR MÜDAHALE ETTİLER

Kaza anında konvoyda olan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da hemen otomobillerinden inerek kazazedelerin yardımına koştu. Yaralıların durumunu yakından takip eden ve sakinleştirmeye çalışan siyasi heyet, ekipler gelene dek olay yerindeki koordinasyona destek verdi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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