Patlayan çamaşır makinesi apartmanı harabeye çevirdi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2024 13:12 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 14:13 - Güncelleme:

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir soğutma firmasında patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu. Alevler, 3 katlı binayı harabeye çevirdi.