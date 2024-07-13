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Patlayan çamaşır makinesi apartmanı harabeye çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Büyükşehir Belediyesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir soğutma firmasında patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu. Alevler, 3 katlı binayı harabeye çevirdi.

Şerefiye Mahallesi'nde makine tamiratı yapan bir işyerinde çamaşır makinesinin patlaması sonucu yangın meydana geldi. Alevler işyerini ve 3 katlı binayı sardı. Şehri siyah dumanlar kapladı.

BİNA KÜLE DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlama ve yangın sonucu apartman harabeye döndü, büyük çaplı maddi zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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