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Pendik'teki Viaport AVM'de korkutan yangın!
İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Viaport Alışveriş Merkezi’nde yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan vatandaşları korkuturken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AVM'nin yemek katında çıktığı anlaşılan yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul'da Pendik Viaport Alışveriş Merkezi’nde yürekler ağza geldi. AVM'nin yemek katında bulunan bir lokantada yangın çıktı. Yoğun duman oluşan restoran alanında vatandaşlar tahliye edildi.
LOKANTANIN BACASI YANDI
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre; AVM’de lokantanın bacasında yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle restoran alanında yoğun duman oluştu.
EKİPLER KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede ederken polis ekipleri AVM içerisindeki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
İhlas Haber Ajansı / Fatih Uğur - Gündem