25 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:31

İstanbul'da Pendik Viaport Alışveriş Merkezi’nde yürekler ağza geldi. AVM'nin yemek katında bulunan bir lokantada yangın çıktı. Yoğun duman oluşan restoran alanında vatandaşlar tahliye edildi.

LOKANTANIN BACASI YANDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre; AVM’de lokantanın bacasında yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle restoran alanında yoğun duman oluştu.

EKİPLER KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede ederken polis ekipleri AVM içerisindeki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.