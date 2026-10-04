Peş peşe depremler sonrası uzman isim o fayı işaret etti: "Potansiyeli var"

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Hakan Güneyli, sarsıntıların zamanla küçülerek ve aralarındaki süre uzayarak sönümlenmesinin beklendiğini söyledi. Güneyli, bölgede özellikle bir faya dikkat çekerek deprem sonrasında toprak kayması ve kaya düşmesi riskinin de arttığını belirtti.

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Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, mevcut verilerin sarsıntıların zamanla azalacağına işaret ettiğini söyledi.

Güneyli, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8, 4,9 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Bölgenin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatan Güneyli, son depremlerin bu süreçte oluşan enerji aktarımıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güneyli, "Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinde oluşan elastik deformasyon enerjisinin, batı ve güneybatıya doğru aktarılmasıyla orada biriken enerjinin bir şekilde açığa çıkması sonucunda oluşan depremler olarak ifade edebiliriz" dedi.

"DEPREMLER KÜÇÜLEREK SÖNÜMLENECEK"

Bölgedeki deprem aktivitesinin mevcut veriler doğrultusunda giderek azaldığını belirten Güneyli, 5,2 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrasındaki sarsıntılara dikkat çekti.

Güneyli, "Şu ana kadar meydana gelen depremleri incelediğimizde 5,2'lik en büyük depremden önce 5 küçük, 5,2'den sonra da 22-25 deprem daha olduğunu ve bu depremlerin de 5,2'den daha küçük depremler silsilesi şeklinde azalarak devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut tabloya göre sarsıntıların zaman içinde daha küçük hale gelmesini beklediğini belirten Güneyli, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz. Artçılar devam edebilir, şimdiye kadar olan büyüklükteki artçılar gibi fakat aralıkları daha uzun olacak şekilde artçılar meydana gelebilir."

KARATAŞ-YUMURTALIK FAYINA DİKKAT ÇEKTİ

6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki enerji transferinin yıllarca devam edebileceğini ifade eden Güneyli, bölgedeki faylara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Güneyli, "Karataş-Yumurtalık fayının önümüzdeki süreçte deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

DEPREM SONRASI KÜTLE HAREKETİ UYARISI

Güneyli, depremlerin ardından toprak kayması ve kaya düşmesi gibi kütle hareketleri açısından da risk oluşabileceğine dikkati çekti. Bölgede yağışlı bir dönemin yaşandığını belirten Güneyli, yüksek eğim, jeolojik ve zemin koşulları ile yağışın depremle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Güneyli, "Birçok faktörün bir araya gelmesi, o bölgede ciddi kütle hareketi riskini ortaya çıkarabilir. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan halkımızın kütle hareketlerine dikkat ederek yaşamalarında fayda var" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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