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Pikniğe giderken faciayı yaşadılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pikniğe giderken faciayı yaşadılar
Samsun, Kaza, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da pikniğe giden  aileyi taşıyan patpatın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,  Fikri Ölmez idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampole yuvarlandı.

Kazada, patpat sürücüsü Fikri Ölmez ile eşi Melahat Ölmez ve çocukları Damlanur Ölmez (11) yaralandılar. Yaralılar,  ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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