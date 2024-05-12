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Polisler yakaladı: Otomobildeki uyuşturucu öyle bir yerden çıktı ki...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de bir otomobilin airbagini söküp uyuşturucu zulası yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı H.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 8 Mayıs akşamı TEM otoyolunda park halinde duran bir otomobilin durumundan şüphelendi. Aracın yanına giden ekipler, sürücü H.S.'nin kimlik bilgilerini sorguladı.

Araçtan yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine arama yapan ekipler airbag kısmında bir farklılık olduğunu gördü. Direksiyon altına yerleştirilen gizli bir düğme ile airbag kısmının açıldığını belirleyen ekipler, uyuşturucu zulasını ele geçirdi.

Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 107.70 gram marihuana, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 100 TL, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı H.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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