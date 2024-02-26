Polislere 'hayırdır devrem' dedi, kimliği kendisini ele verdi! Sahte MİT'çi yakalandı

Adana'da çevirmeye takılan bir şahıs, memurlara polis kimliğini gösterip 'Hayırdır devrem' dedi. Kimliğin sahte olduğu anlaşılınca şüpheli şahıs aracından indirilerek gözaltına alındı. Şahsın evinden cephanelik ve sahte MİT kimliği çıktı.

Adana'da kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıttığı belirtilen şüpheli şahıs, polisler tarafından durduruldu. Aracının önü kesilen H.D., 'hayırdır devrem' diyerek polislere sahte polis kimliğini gösterdi. Ekipler, şüpheli şahsı aracından indirerek gözaltına aldı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin evinde arama yapıldı. Polisler, evde sahte MİT kimlik kartı, 2 sahte polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi ele geçirdi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN TAŞIYORUM"

Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyetteki ifadesinde, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum" diyerek kendisini savunurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.