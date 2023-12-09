Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı Marmara depremi açıklaması: 2 ay dediler 30 sene geçti...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili konuştu. Üşümezsoy, Marmara Denizi'nin deprem riski altında olduğu tezinin bir söylem olduğunu ancak malumat olmadığı ifade etti.

Marmara'da tek riskin Kumburbaz çukurunda olduğunu belirten Üşümezsoy, onun da 7 şiddetinde bir deprem üretemeceğini sözlerine ekledi.

"MARMARA DEPREM RİSKİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU BÖLGE"

Deprem Bilimci Üşümezsoy, çarpıcı bir açıklamaya daha imza atarak şu ifadeleri kullandı:

“Marmara, Türkiye’nin deprem riskinin en düşük olduğu bölgedir. Gölcük Depremi’nden sonra 2 ay içinde büyük deprem olur diyorlardı, 30 sene geçti."

GEMLİK BÖLGESİNİ AYLAR ÖNCE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un ise katıldığı bir televizyon programında Gemlik bölgesini aylar önce uyardığı ortaya çıktı.

Üşümezsoy, programda "Teşvikiye’den Esenköy’den, Güney’de de Gemlik ve Mudanya hattında sürekli olan depremler var. Kuzey Anadolu Fayı’nın devamı oraya doğru gidiyor. Yoksa Kuzey Anadolu Fayı Kuzey’e doğru gitmiyor. Güney’e doğru gitmesi orada bir risk olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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