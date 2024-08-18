Provokatif yangın paylaşımlarına soruşturma

Bakan Yerlikaya başta İzmir olmak üzere yurt genelinde etkili olan yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 20 sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yurdun pek çok yeri alevlere teslim oldu, onlarca hektarlık yeşil alan küle döndü. Devam eden yangınlara müdahale kesintisiz sürerken bazı sosyal medya kullanıcıları provokatif paylaşımlarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halk arasında nifak tohumu ekmeye çalışanlara geçit verilmeyeceğini söyleyip paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz.

Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir.