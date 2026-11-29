Hepsiburada üzerinden 56 bin 450 TL'ye PlayStation 5 Pro siparişi veren bir müşterinin siparişi iptal edildi. Yeniden sipariş vermesi halinde farklı ürün gönderileceğini belirten satıcının mesajı üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Müşterinin mağduriyeti giderilirken Minoly Store adlı satıcının mağazası kapatıldı.

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E-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden oyun konsolu satın almak isteyen Burak Şahin isimli vatandaş, siparişinin iptal edilmesinin ardından satıcıdan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığının devreye girmesiyle müşterinin mağduriyeti giderildi.

33 DAKİKA SONRA SİPARİŞİ İPTAL EDİLDİ

Şahin, 27 Kasım'da saat 16.33'te Hepsiburada'da faaliyet gösteren Minoly Store adlı satıcıdan 56 bin 450 TL'ye ithalatçı garantili, 2 TB depolama kapasitesine sahip Sony PlayStation 5 Pro siparişi verdi.

Sipariş, 33 dakika sonra saat 17.06'da ürünün tedarik edilemediği gerekçesiyle iptal edildi. Hepsiburada tarafından müşteriye yapılan bilgilendirmede, ücret iadesinin bankaya gerçekleştirildiği ve tutarın en geç iki iş günü içerisinde karta yansıtılacağı belirtildi.

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"AYNI DURUMU YAPARSANIZ FARKLI ÜRÜN YOLLANACAK"

Siparişin iptal edilmesinin ardından satıcı, müşteriye platform üzerinden şu mesajı gönderdi:

"Bir daha bu fiyattan sipariş verip boş yere vakit kaybetmeyiniz. Aynı durumu yaparsanız farklı ürün yollanacak kargoya, bilginiz olsun."

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, satıcının tehditkâr ve suçlayıcı bir üslupla mesaj gönderdiğini belirterek Hepsiburada'ya tepki gösterdi.

TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, müşterinin paylaşımı üzerine platform yetkilileriyle görüştüklerini ve müşteri memnuniyetini sağlayacak adımların atılacağını bildirdi.

Kaplan, paylaşımında GTA oyun serisine de göndermede bulunarak "Kimse kimseyi tehdit edemez. Burası Vice City değil." ifadelerini kullandı.

SATICININ MAĞAZASI KAPATILDI

Sürece ilişkin yeni bir açıklama yapan Kaplan, "Görev tamamlandı, wanted level sıfırlandı!" ifadeleriyle müşterinin mağduriyetinin giderildiğini ve sorunun tamamen çözüme kavuştuğunu duyurdu.

Söz konusu satıcının mağazasının kapatıldığını ve gerekli idari süreçlerin işletildiğini de bildiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz alışveriş yapabilmesi, haklarının korunması bizim için önemlidir. Sürecin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyor, geri bildiriminiz için teşekkür ediyoruz."

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