İstanbul Şişli'de bir müşteriden yapmadıkları işlemler için 12 bin TL ücret aldıkları araç kamerasıyla ortaya çıkan oto lastikçi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Skandalın ardından başlatılan denetimlerde, işletmenin konut alanında kaldığı ve imar planına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilerek çalışma ruhsatı iptal edildi. Belediye ekiplerince mühürlenen işletme, faaliyetten men edildi.

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İstanbul'un Şişli ilçesinde sağlam lastiklerin hasarlıymış gibi gösterilerek müşterileri yeni lastik almaya yönlendiren işletme hakkında nihai karar verildi.

USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Şişli Belediyesi tarafından Halil Rıfat Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda faaliyet gösteren oto lastikçi hakkında yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İncelemelerde, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı ve oto lastik servis faaliyetinin imar planı hükümlerine uygun olmadığı belirlendi.

Şişli'deki lastik servisi hakkında karar! Belediye mühürledi

LASTİKÇİ MÜHÜRLENDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından işletmenin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekiplerince mühürlenen işletme, faaliyetten men edildi.

Şişli'deki lastik servisi hakkında karar! Belediye mühürledi

NE OLMUŞTU?

9 Kasım günü Şişli'de, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran Furkan Ünal'dan lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alınmış, bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen Ünal, servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark edip emniyete giderek şikayetçi olmuştu.

Şişli'deki lastik servisi hakkında karar! Belediye mühürledi

Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şişli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞişli

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