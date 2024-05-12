Psikiyatri uzmanından usulsüzlük! Uyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi

Para karşılığında uyuşturucu hap özelliği taşıyan reçete yazan psikiyatri uzmanı yakalandı. Doktorun yurt dışında da e-reçete sistemi üzerinden bu işi yaptığı belirlendi.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde İhsaniye Mahallesi’nde bulunan özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap için reçete yazdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman’ın yurt dışında da e-reçete sistemi üzerinden bu işi yaptığı belirlendi.

ÖNCE PARA SONRA REÇETE

Karaduman’ın kendisine başvuran kişilere usulsüz olarak uyuşturucu özelliği olan ilaç yazabilmek için banka hesabına 3 -5 bin lira arasında para yatırmalarını istediği, gönderilen para sonrası reçeteyi düzenlediği ortaya çıktı. Karaduman’ın geçtiğimiz yıl temmuz ayında ise önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gittiği burada bir süre kaldıktan sonra Gürcistan’a geçtiği belirlendi. 1 Eylül 2023 tarihinde kendisine ait özel muayenehanesinin mühürlendiğini öğrenen doktorun hesabına para gönderen kişilere, e-İmza ve e-Reçete uygulaması üzerinden bir süre daha uyuşturucu ilaç reçetesi düzenlediği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE DÖNERKEN YAKALANDI

Gürcistan’da yaklaşık dokuz ay kaldıktan sonra Türkiye’ye dönmek isteyen Ferit Karaduman, hakkında açılan soruşturmada dolayısıyla Sarp Sınır Kapısında gözaltına alındı. Karaduman’ın, kaç kişiye para karşılığı usulsüz reçete düzenlediği ise polis ekiplerince araştırılıyor.