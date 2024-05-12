Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Psikiyatri uzmanından usulsüzlük! Uyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi

Psikiyatri uzmanından usulsüzlük! Uyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Psikiyatri uzmanından usulsüzlük! Uyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Para karşılığında uyuşturucu hap özelliği taşıyan reçete yazan psikiyatri uzmanı yakalandı. Doktorun yurt dışında da e-reçete sistemi üzerinden bu işi yaptığı belirlendi.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde İhsaniye Mahallesi’nde bulunan özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap için reçete yazdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman’ın yurt dışında da e-reçete sistemi üzerinden bu işi yaptığı belirlendi.

ÖNCE PARA SONRA REÇETE

Karaduman’ın kendisine başvuran kişilere usulsüz olarak uyuşturucu özelliği olan ilaç yazabilmek için banka hesabına 3 -5 bin lira arasında para yatırmalarını istediği, gönderilen para sonrası reçeteyi düzenlediği ortaya çıktı. Karaduman’ın geçtiğimiz yıl temmuz ayında ise önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gittiği burada bir süre kaldıktan sonra Gürcistan’a geçtiği belirlendi. 1 Eylül 2023 tarihinde kendisine ait özel muayenehanesinin mühürlendiğini öğrenen doktorun hesabına para gönderen kişilere, e-İmza ve e-Reçete uygulaması üzerinden bir süre daha uyuşturucu ilaç reçetesi düzenlediği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE DÖNERKEN YAKALANDI

Gürcistan’da yaklaşık dokuz ay kaldıktan sonra Türkiye’ye dönmek isteyen Ferit Karaduman, hakkında açılan soruşturmada dolayısıyla Sarp Sınır Kapısında gözaltına alındı. Karaduman’ın, kaç kişiye para karşılığı usulsüz reçete düzenlediği ise polis ekiplerince araştırılıyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - GündemAnadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar varDolandırıcılar her yolu deniyor! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor - GündemDolandırıcılar her yolu deniyor! Operasyonların ardı arkası kesilmiyorEve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı - GündemEve giren yılan yürekleri ağza getirdiKonya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var - GündemKonya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği varBalıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı - GündemBalıkesir'de motokuryeler Ata Emre için sokaklara döküldüOrdu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu - GündemOrdu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...