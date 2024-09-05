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Rize heyelanlara teslim! Vatandaşlar mahsur kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de merkeze bağlı Zincirliköprü Köyü ile Kırklartepe köyünde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanlarda ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgeye çay satmak için gelen vatandaşlar mahsur kaldı.

Rize'de etkili olan sağarak sonrası ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.

Rize'de başlayan şiddetli sağanak sonrası bazı bölgelerde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Zincirliköprü Köyü meydana gelen heyelan sonrası ekipler çalışma başlattı. Merkeze bağlı Kırklartepe köyü ve şehir merkezini derenin taşması sonucu su bastı.

Rize heyelanlara teslim! Vatandaşlar mahsur kaldı - 1. Resim

İş yerlerini ve çay alım yerini su basması sonucu çay satmaya gelen vatandaşlar mahsur kaldı.
Tıkanan menfezlerin açılması için ekipler çalışma gerçekleştirirken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri kentte yağmurun etkili olduğu bölgelerde meydana gelen heyelanlar sonrası çalışma yapıyor.

Rize heyelanlara teslim! Vatandaşlar mahsur kaldı - 2. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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