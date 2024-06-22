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Rize’de toprak kayması meydana geldi... O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize’de meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Rize’de geçmiş yıllarda taş ocağı olarak kullanılan ve şu an da yerinde AFAD ve 112 Acil çağrı merkezinin bulunduğu alanın yamacında toprak kayması meydana geldi.

CAN KAYBI YA DA YARANMA YOK

Dün öğle saatlerinde meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kameraların kayıtta olduğu esnada yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları kayarak aşağıya yuvarlandı. Bölgenin daha önceden de toprak kayması meydana geldiğinden ötürü terk edilmiş olması ve şeritlerle kapatılmasından ötürü herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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