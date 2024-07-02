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RTÜK'ten Kayseri olaylarıyla ilgili provokasyon uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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RTÜK&#039;ten Kayseri olaylarıyla ilgili provokasyon uyarısı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara yönelik, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de meydana gelen olay sonrası Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı ve büyük bir bilgi kirliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini kimse tarafından görülmediğini ifade ederek, "Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmî açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer verilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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