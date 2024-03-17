Rusya'da 3 günlük seçimlerin son günü!

Rusya 3 gün süren devlet başkanlığı seçimleri bu akşam 20.00'de sona erecek. 24 yıldır ülkeyi yöneten Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, ülkeden haberler gelmeye devam ediyor.

Rusya devlet başkanlığı seçimleri üçüncü gününde. Bugün TSİ 20.00'de sona erecek olan seçimlerde Rus lider Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

112 milyondan fazla seçmenin oy verme işlemini gerçekleştirdiği ülkede bazı merkezlere saldırı düzenlendi.

Bazı seçmenler sandığa boya döktü. Bazıları ise seçim merkezine molotof kokteyli attı. Çok sayıda merkez ve Birleşik Rusya Partisi'nin elektronik servisleri de siber saldırıya uğradı.

Seçime katılım oranının yüzde 50'yi geçtiği açıklanırken, seçmenlerin üçte biri oyunu uzaktan kullandı.

4 ADAY YARIŞIYOR

Seçimin favorisi olan Putin'in karşısında 3 rakip bulunuyor.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

Putin'in yeniden seçilmesi durumunda 5'inci kez başkan olacak ve 6 yıl daha görevde kalacak.