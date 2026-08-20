Saatler sonra alevler söndürüldü! Balıkesir Sındırgı'daki orman yangını kontrol altında!

Balıkesir Sındırgı’da dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, bugün kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü alanda söndürülme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Düvertepe Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında, ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Saatler sonra alevler söndürüldü! Balıkesir Sındırgıdaki orman yangını kontrol altında!

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Tankerden yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede ormanlık alanda yayılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü, dün başlayan yangının saatler sonra kontrol altına alındığını duyurdu.

Saatler sonra alevler söndürüldü! Balıkesir Sındırgıdaki orman yangını kontrol altında!

SOĞUTMA SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Balıkesir Sındırgı’da YeşilVatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Balıkesir Sındırgı’da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. YeşilVatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 13.30 sıralarında, tankerden yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede ormanlık alanda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile havadan ve karadan müdahale edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Balıkesir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİBalıkesir

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