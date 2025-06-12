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Sağanak sonrası göle dönmüştü! Trabzon'da 13 yıldır bitirilemeyen yol yeniden gündemde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon Ortahisar'da yıllardır bitirilemeyen yol gündem oldu. Toplam 5.2 kilometrelik Uğurlu-Karşıyaka Yolu'nda yapım çalışmaları sürerken, 3 Haziran'da kentte hayatı felç eden sağanak yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuzey-güney ulaşımında önemli ana arterlerden olacak Karşıyaka-Uğurlu yolunun yapım çalışmaları yaklaşık 13 yıldır sürüyor. 5.2 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde planlanan yolun tamamlanması ile bölge trafiğinde önemli bir rahatlama hedefleniyor.

Sağanak sonrası göle dönmüştü! Trabzon'da 13 yıldır bitirilemeyen yol yeniden gündemde - 1. Resim

DUBLE YOL PLANLANDI, TEK ŞERİT AÇILDI

Eylül 2011'de ihalesine çıkılan ve 2012'de yapımına başlanan yolun 2017'de bitirilmesi planlanıyordu. Duble yol olarak planlanan yolun sadece belli bir kısmı tek şerit halinde yapılırken, kalan kısım bir türlü bitirilemedi.

Sağanak sonrası göle dönmüştü! Trabzon'da 13 yıldır bitirilemeyen yol yeniden gündemde - 2. Resim

YAĞIŞ SONRASI TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kenti güneye açacak yol; Karşıyaka, 1 Nolu Beşirli, Bengisu ve Uğurlu Mahallelerini birbirine bağlayacaktı. Şehrin önemli ulaşım arterlerinden olacak çift gidiş-gelişli yolu, 3 Haziran'da Ortahisar ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası adeta göle dönmüştü.

Sağanak sonrası göle dönmüştü! Trabzon'da 13 yıldır bitirilemeyen yol yeniden gündemde - 3. Resim

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaz mevsiminin ilk günlerindeki sel sonrası bitirilmesi yeniden gündeme gelen Uğurlu-Karşıyaka Yolu'yla ilgili yapım çalışmaları sürüyor.

Sağanak sonrası göle dönmüştü! Trabzon'da 13 yıldır bitirilemeyen yol yeniden gündemde - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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