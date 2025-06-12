Sağanak sonrası göle dönmüştü! Trabzon'da 13 yıldır bitirilemeyen yol yeniden gündemde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 10:02 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 10:47 - Güncelleme:

Trabzon Ortahisar'da yıllardır bitirilemeyen yol gündem oldu. Toplam 5.2 kilometrelik Uğurlu-Karşıyaka Yolu'nda yapım çalışmaları sürerken, 3 Haziran'da kentte hayatı felç eden sağanak yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuzey-güney ulaşımında önemli ana arterlerden olacak Karşıyaka-Uğurlu yolunun yapım çalışmaları yaklaşık 13 yıldır sürüyor. 5.2 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde planlanan yolun tamamlanması ile bölge trafiğinde önemli bir rahatlama hedefleniyor. DUBLE YOL PLANLANDI, TEK ŞERİT AÇILDI Eylül 2011'de ihalesine çıkılan ve 2012'de yapımına başlanan yolun 2017'de bitirilmesi planlanıyordu. Duble yol olarak planlanan yolun sadece belli bir kısmı tek şerit halinde yapılırken, kalan kısım bir türlü bitirilemedi. YAĞIŞ SONRASI TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ Kenti güneye açacak yol; Karşıyaka, 1 Nolu Beşirli, Bengisu ve Uğurlu Mahallelerini birbirine bağlayacaktı. Şehrin önemli ulaşım arterlerinden olacak çift gidiş-gelişli yolu, 3 Haziran'da Ortahisar ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası adeta göle dönmüştü. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Yaz mevsiminin ilk günlerindeki sel sonrası bitirilmesi yeniden gündeme gelen Uğurlu-Karşıyaka Yolu'yla ilgili yapım çalışmaları sürüyor. İlgili Haber Trabzon'daki sel felakete yol açmıştı! Kaybolan Halil Satılmış'tan acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş