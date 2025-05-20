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Şaka yapacaktı, arkadaşını canından ediyordu! Saniyeler içinde dehşeti yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da cep telefonuyla konuşan arkadaşına kamyonetiyle şaka yapmak isteyen şahıs, frene basamayınca facia yaşandı. Kamyonetin çarptığı kişinin ayağı kırılırken yaşananlar kameralara da yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde iddiaya göre bir kişi, arkadaşı U.A.’ya şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine doğru sürdü.

FRENE BASAMAYINCA ARKADAŞINA ÇARPTI

Ancak frene zamanında basamayan sürücü, U.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs, tüm olanlara rağmen cep telefonunu bırakmadı, görüşmesine devam etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şaka yapacaktı, arkadaşını canından ediyordu! Saniyeler içinde dehşeti yaşadı - 1. Resim

AYAĞI KIRILDI

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şaka yapacaktı, arkadaşını canından ediyordu! Saniyeler içinde dehşeti yaşadı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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